المعارضة في جنوب إفريقيا تحصل على 12 وزيرا من أصل 32 في تشكيلة الحكومة الجديدة

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الأحد أنه منح أحزاب المعارضة في ائتلافه الحكومي الجديد 12 وزارة من أصل 32.



وحصل التحالف الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، على ست وزارات من بينها التعليم والأشغال العامة والبيئة، بينما كانت ست وزارات أخرى من نصيب أحزاب أصغر. وسيحتفظ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بـ20 وزارة بينها حقائب رئيسية مثل المالية والشؤون الخارجية والطاقة والدفاع.