أوكرانيا هاجمت منطقتي بريانسك وكورسك في روسيا

هاجمت أوكرانيا منطقتي بريانسك وكورسك في روسيا، بما لا يقل عن 25 طائرة مسيرة ودُمرت الطائرات المهاجمة جميعها، وفق ما أعلن مسؤولان روسيان.



قال ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك عبر تطبيق تيليجرام إنّ أنظمة الدفاع الجويّ الروسية أسقطت 18 طائرة مسيرة فوق بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.



وأضاف أن الهجمات جاءت على عدة موجات وتم إسقاط الطائرات المسيرة في أنحاء كثيرة من المنطقة.



وأوضح أليكسي سميرنوف حاكم كورسك الواقعة أيضا على الحدود مع أوكرانيا عبر تطبيق تيليجرام إنه تم تدمير سبع طائرات مسيرة فوق المنطقة.



وأكد بوجوماز وسميرنوف على عدم وقوع إصابات أو أضرار جسيمة نتيجة الهجمات. ولا يكشف المسؤولون الروس في كثير من الأحيان عن الحجم الكامل للأضرار الناجمة عن الهجمات التي تشنها أوكرانيا.



ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير.



وتقول كييف إن الهجمات على البنية التحتية للجيش الروسي وقطاعي النقل والطاقة الروسيين تأتي ردا على هجمات موسكو على أراضي أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.