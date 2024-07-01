أنظمة الدفاع الجويّ الروسية دمرت طائرات مسيرة أوكرانية

دمرت أنظمة الدفاع الجويّ في روسيا 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على ثلاث مناطق متاخمة لها، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.



وأكّدت الوزارة على تطبيق تيليجرام أنه تم إسقاط 18 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك في غرب روسيا وتدمير تسع طائرات في منطقة كورسك جنوبي بريانسك وتسع طائرات فوق منطقة بيلجورود إلى الجنوب.



وقال ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك عبر تطبيق تيليجرام إنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة نتيجة للهجمات وهو ما أكده أيضًا أليكسي سميرنوف حاكم كورسك.



وتقول كييف إن الهجمات على البنية التحتية للجيش الروسي وقطاعي النقل والطاقة الروسيين تأتي ردا على هجمات موسكو على أراضي أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.