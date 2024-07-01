الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
o
البقاع
o
الجنوب
o
الشمال
o
جبل لبنان
o
كسروان
o
متن
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
o
البقاع
o
الجنوب
o
الشمال
o
جبل لبنان
o
كسروان
o
متن
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مهاجمة متاجر وممتلكات تعود لسوريين في تركيا إثر مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر
أخبار دولية
2024-07-01 | 01:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مهاجمة متاجر وممتلكات تعود لسوريين في تركيا إثر مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر
استهدفت مجموعات من الرجال متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري، في وسط تركيا، بعد اعتقال سوري للاشتباه في تحرشه بقاصر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
وتظهر مقاطع فيديو عديدة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعيّ وتأكدت وكالة فرانس برس من صحتها، رجالًا يحطمون نافذة محل بقالة يُزعم أنه بإدارة تجار سوريين، قبل إضرام النار فيه.
وتظهر صور أخرى شبانًا يعملون بواسطة حجارة وأدوات معدنية على تحطيم دراجات نارية ومركبات في المنطقة نفسها بجنوب قيصري المعروفة باستضافة الكثير من اللاجئين الذين فروا من الحرب في سوريا.
وأكّدت وكالة "دوغان" الخاصة للأنباء (دي إتش إيه) أن مثيري الشغب استهدفوا ممتلكات أخرى تعود لسوريين.
آخر الأخبار
أخبار دولية
متاجر
وممتلكات
لسوريين
تركيا
مزاعم
بقاصر
التالي
غالانت: حماس منهكة وسنواصل عملنا لمنعها من إعادة بناء قوتها
أنظمة الدفاع الجويّ الروسية دمرت طائرات مسيرة أوكرانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-06-25
في الشمال... أمن الدولة تخلي بلدة كفردلاقوس من النازحين السوريين
أمن وقضاء
2024-06-25
في الشمال... أمن الدولة تخلي بلدة كفردلاقوس من النازحين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-22
ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية على طاولة البحث قريباً في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-22
ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية على طاولة البحث قريباً في سوريا
0
أخبار لبنان
2024-06-19
اجتماع في السراي لبحث ملف النازحين السوريين
أخبار لبنان
2024-06-19
اجتماع في السراي لبحث ملف النازحين السوريين
0
أخبار لبنان
2024-06-16
بلدية زغرتا تحذر من إعادة إستقطاب النازحين السوريين في خيم متفرقة في محلة بقوفا
أخبار لبنان
2024-06-16
بلدية زغرتا تحذر من إعادة إستقطاب النازحين السوريين في خيم متفرقة في محلة بقوفا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:03
وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت نتائج الجولة الاولى من الانتخابات
أخبار دولية
03:03
وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت نتائج الجولة الاولى من الانتخابات
0
أخبار دولية
02:58
إطلاق عشرين مقذوفًا من غزة على إسرائيل
أخبار دولية
02:58
إطلاق عشرين مقذوفًا من غزة على إسرائيل
0
أخبار دولية
01:24
غالانت: حماس منهكة وسنواصل عملنا لمنعها من إعادة بناء قوتها
أخبار دولية
01:24
غالانت: حماس منهكة وسنواصل عملنا لمنعها من إعادة بناء قوتها
0
أخبار دولية
01:16
أنظمة الدفاع الجويّ الروسية دمرت طائرات مسيرة أوكرانية
أخبار دولية
01:16
أنظمة الدفاع الجويّ الروسية دمرت طائرات مسيرة أوكرانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-09
في هذا البلد... زوجة قسّ تقدم على الانتحار: ما فعلته قبل وفاتها صدم الجميع!
منوعات
2024-05-09
في هذا البلد... زوجة قسّ تقدم على الانتحار: ما فعلته قبل وفاتها صدم الجميع!
0
آخر الأخبار
2024-06-18
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت المبعوث الأميركي اموس هوكستين بأن العمليات في رفح شارفت على الانتهاء
آخر الأخبار
2024-06-18
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت المبعوث الأميركي اموس هوكستين بأن العمليات في رفح شارفت على الانتهاء
0
أمن وقضاء
2024-06-10
أمن الدولة تدهم أفرانًا في الشمال
أمن وقضاء
2024-06-10
أمن الدولة تدهم أفرانًا في الشمال
0
فنّ
2024-04-13
"لهذا السبب لم يشارك قصي خولي ضمن بطولة مسلسل 2024... ولم يكن طموحي التمثيل": هذا ما كشفته نادين نسيب نجيم!
فنّ
2024-04-13
"لهذا السبب لم يشارك قصي خولي ضمن بطولة مسلسل 2024... ولم يكن طموحي التمثيل": هذا ما كشفته نادين نسيب نجيم!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:53
انتخابات فرنسا التشريعية: اليمين المتطرف يتصدر نتائج الدورة الأولى... وماكرون يدعو الى مواجهته
تقارير نشرة الاخبار
16:53
انتخابات فرنسا التشريعية: اليمين المتطرف يتصدر نتائج الدورة الأولى... وماكرون يدعو الى مواجهته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أليكس فغالي الأسرع في الجولة الثانية من السبيد تيست!
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أليكس فغالي الأسرع في الجولة الثانية من السبيد تيست!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إيطاليا تودع اليورو... وألمانيا تواصل المشوار بانتظار الإنكليز والإسبان الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إيطاليا تودع اليورو... وألمانيا تواصل المشوار بانتظار الإنكليز والإسبان الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باسيل من عكار: اللامركزية لا تعني الفدرالية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باسيل من عكار: اللامركزية لا تعني الفدرالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هوكشتاين في باريس... ولبنان عنوان المحادثات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هوكشتاين في باريس... ولبنان عنوان المحادثات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تكثيف القتال في غزة... ونتنياهو يحسم النقاش حول انتهاء القتال في رفح ونقل ثقل الجيش الى الشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تكثيف القتال في غزة... ونتنياهو يحسم النقاش حول انتهاء القتال في رفح ونقل ثقل الجيش الى الشمال
0
أخبار دولية
13:19
بايدن بين التنحي وقلب الموازين التي أنتجتها المناظرة…
أخبار دولية
13:19
بايدن بين التنحي وقلب الموازين التي أنتجتها المناظرة…
0
أخبار دولية
13:16
ايران تنقسم.. والجمعة لناظره قريب!
أخبار دولية
13:16
ايران تنقسم.. والجمعة لناظره قريب!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:20
بعد انتشار فيديو ملاحظة "الخوري غسّان" للمذيعة رهف عبدلله... الإعلامي إيليو شماس في ردٍ خاصّ (فيديو)
منوعات
07:20
بعد انتشار فيديو ملاحظة "الخوري غسّان" للمذيعة رهف عبدلله... الإعلامي إيليو شماس في ردٍ خاصّ (فيديو)
2
منوعات
06:14
سيليو نجل إيلي صعب يُقدم خاتم الخطوبة لحبيبته... من هي؟ (صورة)
منوعات
06:14
سيليو نجل إيلي صعب يُقدم خاتم الخطوبة لحبيبته... من هي؟ (صورة)
3
منوعات
10:59
هجوم مروع على حفل زفاف في هذا البلد... وفاة وإصابات وهذا ما حصل
منوعات
10:59
هجوم مروع على حفل زفاف في هذا البلد... وفاة وإصابات وهذا ما حصل
4
آخر الأخبار
10:48
وفاة الشيخ نبيل الخازن إثر سقوطه عن منحدر صخري في جبل المنيطرة فوق بلدة المزاريب- جرد جبيل
آخر الأخبار
10:48
وفاة الشيخ نبيل الخازن إثر سقوطه عن منحدر صخري في جبل المنيطرة فوق بلدة المزاريب- جرد جبيل
5
منوعات
12:51
عريس يقوم بمبادرة دعماً لغزة... قرر أن يقيم زفافه في القطاع وهذه النتيجة (صور)
منوعات
12:51
عريس يقوم بمبادرة دعماً لغزة... قرر أن يقيم زفافه في القطاع وهذه النتيجة (صور)
6
منوعات
11:20
صور وفيديوهات رقص داخل مسجد شهير في مصر... إعلامية تثير الجدل بزفاف ابنتها (فيديو)
منوعات
11:20
صور وفيديوهات رقص داخل مسجد شهير في مصر... إعلامية تثير الجدل بزفاف ابنتها (فيديو)
7
أخبار دولية
16:17
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 جنديا في هضبة الجولان المحتلة
أخبار دولية
16:17
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 جنديا في هضبة الجولان المحتلة
8
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تكثيف القتال في غزة... ونتنياهو يحسم النقاش حول انتهاء القتال في رفح ونقل ثقل الجيش الى الشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تكثيف القتال في غزة... ونتنياهو يحسم النقاش حول انتهاء القتال في رفح ونقل ثقل الجيش الى الشمال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More