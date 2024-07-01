غالانت: حماس منهكة وسنواصل عملنا لمنعها من إعادة بناء قوتها

أعلن وزير الحرب الإسرائيليّ يوآف غالانت عقب جلسة تقييم الوضع في مدينة رفح، بأن حركة "حماس" منهكة وغير قادرة على التعافي، والجيش سيواصل عمله حتى لا تتمكن الحركة من إعادة بناء قوتها.



وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان ، نقلته"روسيا اليوم": "إن غالانت اليوم أجرى تقييما للوضع في رفح مع قائد الفرقة 162 إيتسيك كوهين، وقادة الألوية المقاتلة في الميدان".



وذكر البيان أن "غالانت اطلع على الأنشطة العملياتية التي تقوم بها ألوية الجيش فوق وتحت الأرض لتفكيك كتائب حماس والبنية التحتية الإرهابية في المنطقة".



وقال وزير الحرب الإسرائيلي في حديث مع جنوده في رفح بعد التقييم الأمني : "إن النتائج على الأرض مثيرة للإعجاب للغاية، حيث كان عمل المشاة والمدرعات وألوية الهندسة، جنبا إلى جنب مع المدفعية، مع الدعم الجوي والاستخباراتي، مع مشاركة البحرية أيضا عند الضرورة".



وأضاف: "القتال هنا في رفح يمثل أمرا مهما للغاية، فنحن في الواقع نمنع الهواء عن حركة حماس - عبر السيطرة على معبر رفح والأنفاق. والنتيجة هي أنه ليس لديهم منفذ لتسليح أنفسهم، وليس لديهم مكان لتجهيز أنفسهم، وليس لديهم وسيلة لجلب تعزيزات، وليس لديهم طريقة لعلاج ضحاياهم، ونحن نرى ذلك جيدا".