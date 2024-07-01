وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت نتائج الجولة الاولى من الانتخابات

حصل حزب التجمع الوطنيّ المنتمي لليمين المتطرف وحلفاؤه على 33 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وفق وزارة الداخلية الفرنسية.



وجاء تحالف الجبهة الشعبية الجديدة في المركز الثاني بحصوله على 28 في المئة.

وذكرت الوزارة أن تحالف الوسط الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون حصل على 20 في المئة.