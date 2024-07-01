الكرملين: تقارير تعزيز أوكرانيا لقواتها على حدود روسيا البيضاء مثيرة للقلق

أعلنت الرئاسة الروسية، الكرملين، أن التقارير التي تشير إلى تعزيز أوكرانيا لانتشار قواتها على طول الحدود مع روسيا البيضاء مثيرة للقلق.



وذكرت روسيا البيضاء، وهي حليفة قوية لروسيا تدعم عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا، الأسبوع الماضي أن كييف تعزز قواتها على طول الحدود المشتركة بين البلدين.