بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية... اشتباكات بين متظاهرين متشددين والشرطة الإسرائيلية في القدس

اشتبك مئات المتظاهرين المتشددين مع الشرطة الإسرائيلية في وسط القدس وذلك اعتراضا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية في الجيش.



وقد خلق قرار المحكمة توترات في الشارع تواجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد لبقاء حكومته الائتلافية على قيد الحياة على حزبين متشددين يعتبران الإعفاء من التجنيد أساسيا.



ويذكر أن الإسرائيليين ملزمون بموجب القانون بالخدمة في الجيش اعتبارًا من سن 18 عامًا سنتين الى ثلاثة. ويُعفى طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتطرفة من الخدمة.