آخر الأخبار
11 كانون الثاني 2021 - 08:36
11/01/2021 08:36:27
معلومات للـLBCI: تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إلى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم
معلومات للـLBCI: تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إلى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اجتماع,تأجيل,للـLBCI,معلومات,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً