آخر الأخبار
11 كانون الثاني 2021 - 13:18
11/01/2021 13:18:35
المجلس الاعلى للدفاع: منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية باستثناء العابرين "ترانزيت" الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور
المجلس الاعلى للدفاع: منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية باستثناء العابرين "ترانزيت" الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حركة,للدفاع,الاعلى,المجلس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً