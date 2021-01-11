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11 كانون الثاني 2021 - 13:18
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المجلس الاعلى للدفاع: منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية باستثناء العابرين "ترانزيت" الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور

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المجلس الاعلى للدفاع: منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية باستثناء العابرين &quot;ترانزيت&quot; الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور
Lebanon News
 
 
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