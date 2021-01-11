فيروس كورونا
11 كانون الثاني 2021 - 14:07
11/01/2021 14:07:16
23 حالة وفاة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية ... فهل الاصابات ما زالت تواصل ارتفاعها؟
23 حالة وفاة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية ... فهل الاصابات ما زالت تواصل ارتفاعها؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزارة الصحة, إصابات ,كورونا |,23 حالة وفاة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية ... فهل الاصابات ما زالت تواصل ارتفاعها؟
LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3095 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
فيروس كورونا
كورونا |
إصابات
وزارة الصحة
إقرأ أيضاً