فيروس كورونا
11 كانون الثاني 2021 - 14:07
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23 حالة وفاة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية ... فهل الاصابات ما زالت تواصل ارتفاعها؟

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23 حالة وفاة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية ... فهل الاصابات ما زالت تواصل ارتفاعها؟
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3095 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية.
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