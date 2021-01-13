آخر الأخبار
13 كانون الثاني 2021 - 02:50
Back

ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 900 ليرة والمازوت 500 ليرة والغاز 500 ليرة

ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 900 ليرة والمازوت 500 ليرة والغاز 500 ليرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنوعيه,البنزين,صفيحة,ارتفاع,
episodes
ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 900 ليرة والمازوت 500 ليرة والغاز 500 ليرة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً