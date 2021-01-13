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13 كانون الثاني 2021 - 02:50
13/01/2021 02:50:56
ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 900 ليرة والمازوت 500 ليرة والغاز 500 ليرة
ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 900 ليرة والمازوت 500 ليرة والغاز 500 ليرة
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LBCI News Lebanon
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