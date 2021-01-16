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16 كانون الثاني 2021 - 04:52
16/01/2021 04:52:27
البزري للـLBCI: اللقاح سيصل إلى لبنان تدريجيًا إن كان من شركة فايزر أو غيرها ولكن مشكلتنا أنّ لبنان ما زال مصنفا دولة متوسطة الدخل وفايزر ليست متساهلة معنا بالموضوع المالي
البزري للـLBCI: اللقاح سيصل إلى لبنان تدريجيًا إن كان من شركة فايزر أو غيرها ولكن مشكلتنا أنّ لبنان ما زال مصنفا دولة متوسطة الدخل وفايزر ليست متساهلة معنا بالموضوع المالي
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