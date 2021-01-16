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16 كانون الثاني 2021 - 04:52
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البزري للـLBCI: اللقاح سيصل إلى لبنان تدريجيًا إن كان من شركة فايزر أو غيرها ولكن مشكلتنا أنّ لبنان ما زال مصنفا دولة متوسطة الدخل وفايزر ليست متساهلة معنا بالموضوع المالي

البزري للـLBCI: اللقاح سيصل إلى لبنان تدريجيًا إن كان من شركة فايزر أو غيرها ولكن مشكلتنا أنّ لبنان ما زال مصنفا دولة متوسطة الدخل وفايزر ليست متساهلة معنا بالموضوع المالي Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيصل,اللقاح,للـLBCI,البزري,
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البزري للـLBCI: اللقاح سيصل إلى لبنان تدريجيًا إن كان من شركة فايزر أو غيرها ولكن مشكلتنا أنّ لبنان ما زال مصنفا دولة متوسطة الدخل وفايزر ليست متساهلة معنا بالموضوع المالي
Lebanon News
 
 
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