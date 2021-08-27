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27 آب 2021 - 12:25
27/08/2021 12:25:37
ميقاتي لـ"الحدث" حول السفن الإيرانية: لن نسمح لأحد بأن يؤدي بنا لأي عقوبات جديدة وأي موضوع يضر بمصلحة لبنان نحن ضده
ميقاتي لـ"الحدث" حول السفن الإيرانية: لن نسمح لأحد بأن يؤدي بنا لأي عقوبات جديدة وأي موضوع يضر بمصلحة لبنان نحن ضده
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