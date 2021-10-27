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27 تشرين الأول 2021 - 09:44
27/10/2021 09:44:52
بيان: الخارجية السعودية تستدعي السفير اللبناني لدى الرياض للاحتجاج على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني
بيان: الخارجية السعودية تستدعي السفير اللبناني لدى الرياض للاحتجاج على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني
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LBCI News Lebanon
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