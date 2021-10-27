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27 تشرين الأول 2021 - 09:44
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بيان: الخارجية السعودية تستدعي السفير اللبناني لدى الرياض للاحتجاج على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني

بيان: الخارجية السعودية تستدعي السفير اللبناني لدى الرياض للاحتجاج على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني Lebanon, news ,lbci ,أخبار السفير,تستدعي,السعودية,الخارجية,بيان,
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بيان: الخارجية السعودية تستدعي السفير اللبناني لدى الرياض للاحتجاج على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني
Lebanon News
 
 
 
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