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20 كانون الثاني 2022 - 05:53
20/01/2022 05:53:37
معلومات للـLBCI: القاضية أرليت تابت تؤجل جلسة إستجواب سلامة في دعوى "متحدون" الى الثالث من آذار المقبل بعد تخلّف سلامة ووكليه عن الحضور ووسط سجال حاد بين تابت ومحاميّ الجهة المدعية التي اعتبرت ان التأجيل غير مبرر
معلومات للـLBCI: القاضية أرليت تابت تؤجل جلسة إستجواب سلامة في دعوى "متحدون" الى الثالث من آذار المقبل بعد تخلّف سلامة ووكليه عن الحضور ووسط سجال حاد بين تابت ومحاميّ الجهة المدعية التي اعتبرت ان التأجيل غير مبرر
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