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20 كانون الثاني 2022 - 05:53
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معلومات للـLBCI: القاضية أرليت تابت تؤجل جلسة إستجواب سلامة في دعوى "متحدون" الى الثالث من آذار المقبل بعد تخلّف سلامة ووكليه عن الحضور ووسط سجال حاد بين تابت ومحاميّ الجهة المدعية التي اعتبرت ان التأجيل غير مبرر

معلومات للـLBCI: القاضية أرليت تابت تؤجل جلسة إستجواب سلامة في دعوى "متحدون" الى الثالث من آذار المقبل بعد تخلّف سلامة ووكليه عن الحضور ووسط سجال حاد بين تابت ومحاميّ الجهة المدعية التي اعتبرت ان التأجيل غير مبرر Lebanon, news ,lbci ,أخبار تابت,أرليت,القاضية,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: القاضية أرليت تابت تؤجل جلسة إستجواب سلامة في دعوى &quot;متحدون&quot; الى الثالث من آذار المقبل بعد تخلّف سلامة ووكليه عن الحضور ووسط سجال حاد بين تابت ومحاميّ الجهة المدعية التي اعتبرت ان التأجيل غير مبرر
Lebanon News
 
 
 
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