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21 كانون الثاني 2022 - 08:10
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روابط أساتذة التعليم الرسمي تعلن الإستمرار في الإضراب وتدعو الأساتذة للمشاركة في الإعتصام المركزي في محيط القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل

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روابط أساتذة التعليم الرسمي تعلن الإستمرار في الإضراب وتدعو الأساتذة للمشاركة في الإعتصام المركزي في محيط القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل
Lebanon News
 
 
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