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21 كانون الثاني 2022 - 08:10
21/01/2022 08:10:40
روابط أساتذة التعليم الرسمي تعلن الإستمرار في الإضراب وتدعو الأساتذة للمشاركة في الإعتصام المركزي في محيط القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل
روابط أساتذة التعليم الرسمي تعلن الإستمرار في الإضراب وتدعو الأساتذة للمشاركة في الإعتصام المركزي في محيط القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل
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LBCI News Lebanon
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