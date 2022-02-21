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21 شباط 2022 - 07:30
21/02/2022 07:30:06
مجلس النواب يقر من خارج جدول الاعمال الانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية وفتح مهلة رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان المرتبطة بالتدقيق الجنائي
مجلس النواب يقر من خارج جدول الاعمال الانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية وفتح مهلة رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان المرتبطة بالتدقيق الجنائي
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LBCI News Lebanon
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