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21 شباط 2022 - 07:30
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مجلس النواب يقر من خارج جدول الاعمال الانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية وفتح مهلة رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان المرتبطة بالتدقيق الجنائي

مجلس النواب يقر من خارج جدول الاعمال الانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية وفتح مهلة رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان المرتبطة بالتدقيق الجنائي Lebanon, news ,lbci ,أخبار خارج,النواب,مجلس,
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مجلس النواب يقر من خارج جدول الاعمال الانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية وفتح مهلة رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان المرتبطة بالتدقيق الجنائي
Lebanon News
 
 
 
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