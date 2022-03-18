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18 آذار 2022 - 06:57
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معلومات للـLBCI: جمعية المصارف قررت الإضراب ليومين على أن تحدد في بيان يصدر عنها تاريخ الإضراب بحيث لا يشكل ضررا كبيرا على المودعين

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معلومات للـLBCI: جمعية المصارف قررت الإضراب ليومين على أن تحدد في بيان يصدر عنها تاريخ الإضراب بحيث لا يشكل ضررا كبيرا على المودعين
Lebanon News
 
 
 
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