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18 آذار 2022 - 06:57
18/03/2022 06:57:25
معلومات للـLBCI: جمعية المصارف قررت الإضراب ليومين على أن تحدد في بيان يصدر عنها تاريخ الإضراب بحيث لا يشكل ضررا كبيرا على المودعين
معلومات للـLBCI: جمعية المصارف قررت الإضراب ليومين على أن تحدد في بيان يصدر عنها تاريخ الإضراب بحيث لا يشكل ضررا كبيرا على المودعين
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