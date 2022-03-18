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18 آذار 2022 - 08:12
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بيان لرئاسة الجمهورية بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: تقرر دعوة الولايات المتحدة الاميركية للاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة

بيان لرئاسة الجمهورية بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: تقرر دعوة الولايات المتحدة الاميركية للاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاجتماع,الجمهورية,لرئاسة,بيان,
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بيان لرئاسة الجمهورية بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: تقرر دعوة الولايات المتحدة الاميركية للاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة
Lebanon News
 
 
 
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