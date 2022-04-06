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06 نيسان 2022 - 07:46
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مجلس الوزراء يوافق على خطة وزير الطاقة المتعلقة بالمباشرة بإستدراج عروض لبناء معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار

مجلس الوزراء يوافق على خطة وزير الطاقة المتعلقة بالمباشرة بإستدراج عروض لبناء معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار Lebanon, news ,lbci ,أخبار يوافق,الوزراء,مجلس,
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مجلس الوزراء يوافق على خطة وزير الطاقة المتعلقة بالمباشرة بإستدراج عروض لبناء معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار
Lebanon News
 
 
 
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