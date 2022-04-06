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06 نيسان 2022 - 07:46
06/04/2022 07:46:10
مجلس الوزراء يوافق على خطة وزير الطاقة المتعلقة بالمباشرة بإستدراج عروض لبناء معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار
مجلس الوزراء يوافق على خطة وزير الطاقة المتعلقة بالمباشرة بإستدراج عروض لبناء معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار
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LBCI News Lebanon
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