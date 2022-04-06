أخبار دولية 06 نيسان 2022 - 12:15 06/04/2022 12:15:24 مشرعون أميركيون يحثون إدارة بايدن على المساعدة في ضمان انتخابات حرة وعادلة في لبنان

مشرعون أميركيون يحثون إدارة بايدن على المساعدة في ضمان انتخابات حرة وعادلة في لبنان

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LBCI News Lebanon

وجّه مشرعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي كتاباً الى وزير الخارجية أنتوني بلينكن حثوا فيه إدارة الرئيس جو بايدن على المساعدة في ضمان انتخابات حرة وعادلة في لبنان، داعين إلى إدانة سريعة للمسؤولين في أي تأخير. الإعلان

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