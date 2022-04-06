أخبار دولية
06 نيسان 2022 - 12:15
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مشرعون أميركيون يحثون إدارة بايدن على المساعدة في ضمان انتخابات حرة وعادلة في لبنان

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مشرعون أميركيون يحثون إدارة بايدن على المساعدة في ضمان انتخابات حرة وعادلة في لبنان
Lebanon News
وجّه مشرعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي كتاباً الى وزير الخارجية أنتوني بلينكن حثوا فيه إدارة الرئيس جو بايدن على المساعدة في ضمان انتخابات حرة وعادلة في لبنان، داعين إلى إدانة سريعة للمسؤولين في أي تأخير.
 
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