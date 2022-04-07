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07 نيسان 2022 - 11:41
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نديم الجميل خلال إعلان لائحة "لبنان السيادة" في بيروت الاولى: صوتكم في 15 أيار سيرسم مستقبل لبنان ونحن لا نعارض الانفتاح نحو الشرق لكن من دون التأثير على علاقتنا بالمجتمع الدولي والخليج

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نديم الجميل خلال إعلان لائحة &quot;لبنان السيادة&quot; في بيروت الاولى: صوتكم في 15 أيار سيرسم مستقبل لبنان ونحن لا نعارض الانفتاح نحو الشرق لكن من دون التأثير على علاقتنا بالمجتمع الدولي والخليج
Lebanon News
 
 
 
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