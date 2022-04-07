نديم الجميل خلال إعلان لائحة "لبنان السيادة" في بيروت الاولى: صوتكم في 15 أيار سيرسم مستقبل لبنان ونحن لا نعارض الانفتاح نحو الشرق لكن من دون التأثير على علاقتنا بالمجتمع الدولي والخليج