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07 نيسان 2022 - 11:41
07/04/2022 11:41:16
نديم الجميل خلال إعلان لائحة "لبنان السيادة" في بيروت الاولى: صوتكم في 15 أيار سيرسم مستقبل لبنان ونحن لا نعارض الانفتاح نحو الشرق لكن من دون التأثير على علاقتنا بالمجتمع الدولي والخليج
نديم الجميل خلال إعلان لائحة "لبنان السيادة" في بيروت الاولى: صوتكم في 15 أيار سيرسم مستقبل لبنان ونحن لا نعارض الانفتاح نحو الشرق لكن من دون التأثير على علاقتنا بالمجتمع الدولي والخليج
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LBCI News Lebanon
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