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07 نيسان 2022 - 12:58
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معلومات للـ LBCI: مصادر مطلعة تؤكد عودة السفير السعودي إلى بيروت وعودة السفير اللبناني إلى الرياض على ان يتم الاعلان عن ذلك خلال ساعات

معلومات للـ LBCI: مصادر مطلعة تؤكد عودة السفير السعودي إلى بيروت وعودة السفير اللبناني إلى الرياض على ان يتم الاعلان عن ذلك خلال ساعات Lebanon, news ,lbci ,أخبار مطلعة,مصادر,LBCI,معلومات,
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معلومات للـ LBCI: مصادر مطلعة تؤكد عودة السفير السعودي إلى بيروت وعودة السفير اللبناني إلى الرياض على ان يتم الاعلان عن ذلك خلال ساعات
Lebanon News
 
 
 
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