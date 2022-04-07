آخر الأخبار
07 نيسان 2022 - 12:58
07/04/2022 12:58:33
معلومات للـ LBCI: مصادر مطلعة تؤكد عودة السفير السعودي إلى بيروت وعودة السفير اللبناني إلى الرياض على ان يتم الاعلان عن ذلك خلال ساعات
معلومات للـ LBCI: مصادر مطلعة تؤكد عودة السفير السعودي إلى بيروت وعودة السفير اللبناني إلى الرياض على ان يتم الاعلان عن ذلك خلال ساعات
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مطلعة,مصادر,LBCI,معلومات,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً