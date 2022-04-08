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08 نيسان 2022 - 06:12
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المرشح خليل الحلو خلال إعلان لائحة "بعبدا تنتفض" : اللائحة ستعمل وفق مبادئ الاصلاح وعدم المساومة والمقايضة على المبادئ الاساسية لانفتاح لبنان على العالم وحصرية السلاح بيد الدولة وإقرار سياسات عامة تخدم اقتصاد لبنان وتحييده عن الصراعات

المرشح خليل الحلو خلال إعلان لائحة "بعبدا تنتفض" : اللائحة ستعمل وفق مبادئ الاصلاح وعدم المساومة والمقايضة على المبادئ الاساسية لانفتاح لبنان على العالم وحصرية السلاح بيد الدولة وإقرار سياسات عامة تخدم اقتصاد لبنان وتحييده عن الصراعات Lebanon, news ,lbci ,أخبار إعلان,خلال,الحلو,خليل,المرشح,
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المرشح خليل الحلو خلال إعلان لائحة &quot;بعبدا تنتفض&quot; : اللائحة ستعمل وفق مبادئ الاصلاح وعدم المساومة والمقايضة على المبادئ الاساسية لانفتاح لبنان على العالم وحصرية السلاح بيد الدولة وإقرار سياسات عامة تخدم اقتصاد لبنان وتحييده عن الصراعات
Lebanon News
 
 
 
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