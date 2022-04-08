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08 نيسان 2022 - 06:12
08/04/2022 06:12:42
المرشح خليل الحلو خلال إعلان لائحة "بعبدا تنتفض" : اللائحة ستعمل وفق مبادئ الاصلاح وعدم المساومة والمقايضة على المبادئ الاساسية لانفتاح لبنان على العالم وحصرية السلاح بيد الدولة وإقرار سياسات عامة تخدم اقتصاد لبنان وتحييده عن الصراعات
المرشح خليل الحلو خلال إعلان لائحة "بعبدا تنتفض" : اللائحة ستعمل وفق مبادئ الاصلاح وعدم المساومة والمقايضة على المبادئ الاساسية لانفتاح لبنان على العالم وحصرية السلاح بيد الدولة وإقرار سياسات عامة تخدم اقتصاد لبنان وتحييده عن الصراعات
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LBCI News Lebanon
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