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06 أيار 2022 - 07:46
06/05/2022 07:46:40
السفير اللبناني لدى السعودية للـLBCI: إلغاء صوت أحد المقترعين في الرياض لأنه قام بتصوير تصويته داخل العازل والتصوير داخل العازل ممنوع
السفير اللبناني لدى السعودية للـLBCI: إلغاء صوت أحد المقترعين في الرياض لأنه قام بتصوير تصويته داخل العازل والتصوير داخل العازل ممنوع
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LBCI News Lebanon
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