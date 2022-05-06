احزروا واربحوا 10 آلاف دولار مع الـLBCI... من هم النواب الذين سيفوزون بالانتخابات؟

مع بدء انتخابات المغتربين واقتراب موعد الانتخابات النيابية على الأراضي اللبنانية يوم 15 أيار، تطلق الـLBCI تحدياً جديداً عبر موقعها الإلكتروني وتقدّم فرصة للفوز بجائزة نقدية قيمتها 10 آلاف دولار أميركي.
الخطوات سهلة جداً... زوروا موقع الـLBCI الالكتروني واحزروا أسماء النواب الـ 128 الّذين سيفوزون في الانتخابات النيابية لعام 2022، والأجوبة الأقرب إلى الواقع ستمنح المشارك فرصة الفوز بالجائزة المالية القيمة.
أدخلوا أسماءكم الآن، وشاركوا في المسابقة لغاية يوم السبت 14 أيار الساعة 12 ليلاً.
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