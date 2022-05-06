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06 أيار 2022 - 13:43
06/05/2022 13:43:33
السفير هادي هاشم للـLBCI: قلم طهران تم اقفاله وندعو اللبنانيين الذين لم يقترعوا بعد الى المشاركة في تشكيل البرلمان الجديد
السفير هادي هاشم للـLBCI: قلم طهران تم اقفاله وندعو اللبنانيين الذين لم يقترعوا بعد الى المشاركة في تشكيل البرلمان الجديد
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