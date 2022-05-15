انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 05:28
15/05/2022 05:28:06
نسبة الاقتراع بلغت 14.6% لغاية الساعة 11... اليكم التفاصيل
نسبة الاقتراع بلغت 14.6% لغاية الساعة 11... اليكم التفاصيل
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LBCI News Lebanon
بلغت نسبة الاقتراع في الاراضي اللبنانية كافة 14.6% لغاية الساعة 11 صباحاً بحسب غرفة العمليات في وزارة الداخلية.
وفي ما يلي جدول يظهر النسب المئوية في كل الدوائر:
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