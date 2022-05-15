نسبة الاقتراع بلغت 14.6% لغاية الساعة 11... اليكم التفاصيل

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LBCI News Lebanon

بلغت نسبة الاقتراع في الاراضي اللبنانية كافة 14.6% لغاية الساعة 11 صباحاً بحسب غرفة العمليات في وزارة الداخلية.



وفي ما يلي جدول يظهر النسب المئوية في كل الدوائر: