انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 05:28
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نسبة الاقتراع بلغت 14.6% لغاية الساعة 11... اليكم التفاصيل

نسبة الاقتراع بلغت 14.6% لغاية الساعة 11... اليكم التفاصيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار دوائر,انتخابات,نسبة الاقتراع بلغت 14.6% لغاية الساعة 11... اليكم التفاصيل
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نسبة الاقتراع بلغت 14.6% لغاية الساعة 11... اليكم التفاصيل
Lebanon News
بلغت نسبة الاقتراع في الاراضي اللبنانية كافة 14.6% لغاية الساعة 11 صباحاً بحسب غرفة العمليات في وزارة الداخلية.

وفي ما يلي جدول يظهر النسب المئوية في كل الدوائر:
 
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