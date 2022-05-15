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15 أيار 2022 - 15:50
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نسبة الإقتراع النهائية بلغت 41.04% حتى الساعة بحسب وزارة الداخلية باستثناء 60 مركزًا لم يقفلوا بعد

نسبة الإقتراع النهائية بلغت 41.04% حتى الساعة بحسب وزارة الداخلية باستثناء 60 مركزًا لم يقفلوا بعد Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلغت,النهائية,الإقتراع,نسبة,
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نسبة الإقتراع النهائية بلغت 41.04% حتى الساعة بحسب وزارة الداخلية باستثناء 60 مركزًا لم يقفلوا بعد
Lebanon News
 
 
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