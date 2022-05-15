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15 أيار 2022 - 15:50
15/05/2022 15:50:07
نسبة الإقتراع النهائية بلغت 41.04% حتى الساعة بحسب وزارة الداخلية باستثناء 60 مركزًا لم يقفلوا بعد
نسبة الإقتراع النهائية بلغت 41.04% حتى الساعة بحسب وزارة الداخلية باستثناء 60 مركزًا لم يقفلوا بعد
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LBCI News Lebanon
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