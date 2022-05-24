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24 أيار 2022 - 14:55
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حبشي لـ "حوار المرحلة": الأكثرية لم تعد موجودة اليوم وحزب الله يعتمد على حضور عابر للطوائف وهذا الأمر لم يعد موجودا

حبشي لـ "حوار المرحلة": الأكثرية لم تعد موجودة اليوم وحزب الله يعتمد على حضور عابر للطوائف وهذا الأمر لم يعد موجودا Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,حبشي,
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حبشي لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: الأكثرية لم تعد موجودة اليوم وحزب الله يعتمد على حضور عابر للطوائف وهذا الأمر لم يعد موجودا
Lebanon News
 
 
 
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