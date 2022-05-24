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24 أيار 2022 - 15:32
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حبشي لـ "حوار المرحلة": لن ننتخب الرئيس نبيه بري والقوات اللبنانية لم تتخذ بعد قرارها بترشيح حاصباني لنيابة رئاسة مجلس النواب

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حبشي لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: لن ننتخب الرئيس نبيه بري والقوات اللبنانية لم تتخذ بعد قرارها بترشيح حاصباني لنيابة رئاسة مجلس النواب
Lebanon News
 
 
 
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