معلومات للـLBCI: القوات اللبنانية ستسير حتى الساعة بورقة بيضاء الى حين التأكد من أن الاسم الذي ستدعمه الى انتخابات نائب رئيس المجلس سيؤمن الاصوات المطلوبة للفوز