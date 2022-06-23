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23 حزيران 2022 - 03:56
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كتلة جمعية المشاريع من بعبدا: سمينا الرئيس ميقاتي ولهذه الحكومة مهمات كثيرة خصوصا المتعلقة بصندوق النقد الدولي

كتلة جمعية المشاريع من بعبدا: سمينا الرئيس ميقاتي ولهذه الحكومة مهمات كثيرة خصوصا المتعلقة بصندوق النقد الدولي Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعبدا,المشاريع,جمعية,كتلة,
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كتلة جمعية المشاريع من بعبدا: سمينا الرئيس ميقاتي ولهذه الحكومة مهمات كثيرة خصوصا المتعلقة بصندوق النقد الدولي
Lebanon News
 
 
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