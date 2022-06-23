آخر الأخبار
23 حزيران 2022 - 03:56
23/06/2022 03:56:56
كتلة جمعية المشاريع من بعبدا: سمينا الرئيس ميقاتي ولهذه الحكومة مهمات كثيرة خصوصا المتعلقة بصندوق النقد الدولي
كتلة جمعية المشاريع من بعبدا: سمينا الرئيس ميقاتي ولهذه الحكومة مهمات كثيرة خصوصا المتعلقة بصندوق النقد الدولي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعبدا,المشاريع,جمعية,كتلة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً