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27 حزيران 2022 - 06:55
27/06/2022 06:55:28
كتلة التنمية والتحرير بعد لقائها ميقاتي: موقفنا واضح بضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن والاستفادة من الوقت الفاصل بين اليوم وموعد الاستحقاق الرئاسي والتركيز على إقرار خطة التعافي المالي
كتلة التنمية والتحرير بعد لقائها ميقاتي: موقفنا واضح بضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن والاستفادة من الوقت الفاصل بين اليوم وموعد الاستحقاق الرئاسي والتركيز على إقرار خطة التعافي المالي
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LBCI News Lebanon
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