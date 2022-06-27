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27 حزيران 2022 - 07:18
27/06/2022 07:18:51
بو صعب بعد لقائه ميقاتي: طلبت أن تتشكل الحكومة بوقت سريع واستكمال البحث في الملفات الاصلاحية والمتعلقة بصندوق النقد وترسيم الحدود البحرية وتأسيس إعادة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية ومجلس التعوان والمجتمع الدولي وإحياء المبادرة الكويتية
بو صعب بعد لقائه ميقاتي: طلبت أن تتشكل الحكومة بوقت سريع واستكمال البحث في الملفات الاصلاحية والمتعلقة بصندوق النقد وترسيم الحدود البحرية وتأسيس إعادة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية ومجلس التعوان والمجتمع الدولي وإحياء المبادرة الكويتية
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