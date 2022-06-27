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27 حزيران 2022 - 08:04
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كتلة الجمهورية القوية: لن نشارك في الحكومة لأن الشروط التي نطلبها لن تطبق في الأشهر الـ3 الأخيرة من العهد

كتلة الجمهورية القوية: لن نشارك في الحكومة لأن الشروط التي نطلبها لن تطبق في الأشهر الـ3 الأخيرة من العهد Lebanon, news ,lbci ,أخبار نشارك,القوية,الجمهورية,كتلة,
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كتلة الجمهورية القوية: لن نشارك في الحكومة لأن الشروط التي نطلبها لن تطبق في الأشهر الـ3 الأخيرة من العهد
Lebanon News
 
 
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