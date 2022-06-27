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27 حزيران 2022 - 08:21
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الوفاء للمقاومة بعد لقاء ميقاتي: من شاء أن يقاطع المشاركة بالحكومة فهذا شأنه ولكن المقاطعة ورمي كرة الازمة في ملعب الآخرين فهذا ليس من شأنه بل يجب التعاون للنهوض بالبلد

الوفاء للمقاومة بعد لقاء ميقاتي: من شاء أن يقاطع المشاركة بالحكومة فهذا شأنه ولكن المقاطعة ورمي كرة الازمة في ملعب الآخرين فهذا ليس من شأنه بل يجب التعاون للنهوض بالبلد Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميقاتي,لقاء,للمقاومة,الوفاء,
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الوفاء للمقاومة بعد لقاء ميقاتي: من شاء أن يقاطع المشاركة بالحكومة فهذا شأنه ولكن المقاطعة ورمي كرة الازمة في ملعب الآخرين فهذا ليس من شأنه بل يجب التعاون للنهوض بالبلد
Lebanon News
 
 
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