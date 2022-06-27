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27 حزيران 2022 - 08:21
27/06/2022 08:21:08
الوفاء للمقاومة بعد لقاء ميقاتي: من شاء أن يقاطع المشاركة بالحكومة فهذا شأنه ولكن المقاطعة ورمي كرة الازمة في ملعب الآخرين فهذا ليس من شأنه بل يجب التعاون للنهوض بالبلد
الوفاء للمقاومة بعد لقاء ميقاتي: من شاء أن يقاطع المشاركة بالحكومة فهذا شأنه ولكن المقاطعة ورمي كرة الازمة في ملعب الآخرين فهذا ليس من شأنه بل يجب التعاون للنهوض بالبلد
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LBCI News Lebanon
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