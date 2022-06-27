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27 حزيران 2022 - 09:06
27/06/2022 09:06:15
اللقاء الديمقراطي بعد لقائه ميقاتي: لن نشارك في الحكومة ولكن سنساعد في التأليف وتمنينا النجاح للرئيس المكلف في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها البلد
اللقاء الديمقراطي بعد لقائه ميقاتي: لن نشارك في الحكومة ولكن سنساعد في التأليف وتمنينا النجاح للرئيس المكلف في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها البلد
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LBCI News Lebanon
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