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27 حزيران 2022 - 09:06
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اللقاء الديمقراطي بعد لقائه ميقاتي: لن نشارك في الحكومة ولكن سنساعد في التأليف وتمنينا النجاح للرئيس المكلف في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها البلد

اللقاء الديمقراطي بعد لقائه ميقاتي: لن نشارك في الحكومة ولكن سنساعد في التأليف وتمنينا النجاح للرئيس المكلف في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها البلد Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميقاتي,لقائه,الديمقراطي,اللقاء,
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اللقاء الديمقراطي بعد لقائه ميقاتي: لن نشارك في الحكومة ولكن سنساعد في التأليف وتمنينا النجاح للرئيس المكلف في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها البلد
Lebanon News
 
 
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