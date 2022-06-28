أخبار لبنان
28 حزيران 2022 - 04:47
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إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 تموز

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إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 تموز
Lebanon News
أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الأضحى المبارك من 9 حتى 12 تموز.


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