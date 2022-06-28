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28 حزيران 2022 - 06:10
28/06/2022 06:10:48
باسيل بعد لقاء ميقاتي: اكدنا لميقاتي اننا نريد تشكيل حكومة بسرعة وهناك مشكلة حقيقية بميثاقية التكليف طرحناها مع ميقاتي وقلنا له إننا تغاضينا عنها بظل أوضاع البلد والتيار لم يناقش مسألة المشاركة بالحكومة من عدمها ولكن هذا الامر سيكون قيد البحث
باسيل بعد لقاء ميقاتي: اكدنا لميقاتي اننا نريد تشكيل حكومة بسرعة وهناك مشكلة حقيقية بميثاقية التكليف طرحناها مع ميقاتي وقلنا له إننا تغاضينا عنها بظل أوضاع البلد والتيار لم يناقش مسألة المشاركة بالحكومة من عدمها ولكن هذا الامر سيكون قيد البحث
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LBCI News Lebanon
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