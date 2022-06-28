باسيل بعد لقاء ميقاتي: اكدنا لميقاتي اننا نريد تشكيل حكومة بسرعة وهناك مشكلة حقيقية بميثاقية التكليف طرحناها مع ميقاتي وقلنا له إننا تغاضينا عنها بظل أوضاع البلد والتيار لم يناقش مسألة المشاركة بالحكومة من عدمها ولكن هذا الامر سيكون قيد البحث