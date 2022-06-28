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28 حزيران 2022 - 06:10
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باسيل بعد لقاء ميقاتي: اكدنا لميقاتي اننا نريد تشكيل حكومة بسرعة وهناك مشكلة حقيقية بميثاقية التكليف طرحناها مع ميقاتي وقلنا له إننا تغاضينا عنها بظل أوضاع البلد والتيار لم يناقش مسألة المشاركة بالحكومة من عدمها ولكن هذا الامر سيكون قيد البحث

باسيل بعد لقاء ميقاتي: اكدنا لميقاتي اننا نريد تشكيل حكومة بسرعة وهناك مشكلة حقيقية بميثاقية التكليف طرحناها مع ميقاتي وقلنا له إننا تغاضينا عنها بظل أوضاع البلد والتيار لم يناقش مسألة المشاركة بالحكومة من عدمها ولكن هذا الامر سيكون قيد البحث Lebanon, news ,lbci ,أخبار اكدنا,ميقاتي,لقاء,باسيل,
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باسيل بعد لقاء ميقاتي: اكدنا لميقاتي اننا نريد تشكيل حكومة بسرعة وهناك مشكلة حقيقية بميثاقية التكليف طرحناها مع ميقاتي وقلنا له إننا تغاضينا عنها بظل أوضاع البلد والتيار لم يناقش مسألة المشاركة بالحكومة من عدمها ولكن هذا الامر سيكون قيد البحث
Lebanon News
 
 
 
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