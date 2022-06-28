آخر الأخبار
28 حزيران 2022 - 14:50
Back

الان عون لـ "حوار المرحلة": نحن لسنا بصدد تشكيل حكومة من الصفر ونحن نتحدث عن حكومة شبيهة بالحكومة الحالية تأتي مرحليا ولا نتمسك بأي حقيبة

الان عون لـ "حوار المرحلة": نحن لسنا بصدد تشكيل حكومة من الصفر ونحن نتحدث عن حكومة شبيهة بالحكومة الحالية تأتي مرحليا ولا نتمسك بأي حقيبة Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الان,
episodes
الان عون لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: نحن لسنا بصدد تشكيل حكومة من الصفر ونحن نتحدث عن حكومة شبيهة بالحكومة الحالية تأتي مرحليا ولا نتمسك بأي حقيبة
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً