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28 حزيران 2022 - 15:01
28/06/2022 15:01:35
الان عون لـ "حوار المرحلة": حزب الله شيء ونحن شيء ويمكن ان نتفق معه بأمور ولا نتفق بأمور أخرى وهو رأى أنه من الافضل أن يسمي ميقاتي
الان عون لـ "حوار المرحلة": حزب الله شيء ونحن شيء ويمكن ان نتفق معه بأمور ولا نتفق بأمور أخرى وهو رأى أنه من الافضل أن يسمي ميقاتي
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