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28 حزيران 2022 - 15:15
28/06/2022 15:15:28
الان عون لـ "حوار المرحلة": هناك مسؤولية كبيرة مشتركة أدت الى الانهيار من المصارف ومصرف لبنان وصولا الى الدولة وعلينا توزيع المسؤوليات
الان عون لـ "حوار المرحلة": هناك مسؤولية كبيرة مشتركة أدت الى الانهيار من المصارف ومصرف لبنان وصولا الى الدولة وعلينا توزيع المسؤوليات
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LBCI News Lebanon
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