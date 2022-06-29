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29 حزيران 2022 - 08:11
29/06/2022 08:11:11
معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية لم يرفض التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي بل سيدرسها وقد يطلب تعديلها
معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية لم يرفض التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي بل سيدرسها وقد يطلب تعديلها
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LBCI News Lebanon
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