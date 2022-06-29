آخر الأخبار
29 حزيران 2022 - 08:11
Back

معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية لم يرفض التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي بل سيدرسها وقد يطلب تعديلها

معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية لم يرفض التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي بل سيدرسها وقد يطلب تعديلها Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجمهورية,رئيس,للـLBCI,معلومات,
episodes
معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية لم يرفض التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي بل سيدرسها وقد يطلب تعديلها
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً