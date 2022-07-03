بيرم لـ"صوت الناس": تواصلنا مع ميقاتي وسألتقيه غدا عند الرابعة والنصف وهناك فكرة تستند الى تفعيل مادة في الموازنة وذلك كفيل بالاتيان بواردات جديدة للخزينة واتمنى ان يكون ذلك خطوة منصفة للموظفين