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03 تموز 2022 - 14:50
03/07/2022 14:50:15
بيرم لـ"صوت الناس": تواصلنا مع ميقاتي وسألتقيه غدا عند الرابعة والنصف وهناك فكرة تستند الى تفعيل مادة في الموازنة وذلك كفيل بالاتيان بواردات جديدة للخزينة واتمنى ان يكون ذلك خطوة منصفة للموظفين
بيرم لـ"صوت الناس": تواصلنا مع ميقاتي وسألتقيه غدا عند الرابعة والنصف وهناك فكرة تستند الى تفعيل مادة في الموازنة وذلك كفيل بالاتيان بواردات جديدة للخزينة واتمنى ان يكون ذلك خطوة منصفة للموظفين
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