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12 تموز 2022 - 15:08
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أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": من المبكر اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية ومن المستحيل القبول بجبران باسيل رئيسا للجمهورية و"ورقته محروقة"

أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": من المبكر اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية ومن المستحيل القبول بجبران باسيل رئيسا للجمهورية و"ورقته محروقة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,شهيب,أكرم,
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أكرم شهيب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: من المبكر اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية ومن المستحيل القبول بجبران باسيل رئيسا للجمهورية و&quot;ورقته محروقة&quot;
Lebanon News
 
 
 
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