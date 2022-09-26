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26 أيلول 2022 - 06:28
26/09/2022 06:28:18
مجلس النواب يقر اعفاء الطلاب اللبنانيين من الرسوم على مصادقة الافادات في السفارات في الخارج والقنصليات
مجلس النواب يقر اعفاء الطلاب اللبنانيين من الرسوم على مصادقة الافادات في السفارات في الخارج والقنصليات
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LBCI News Lebanon
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