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26 أيلول 2022 - 07:29
26/09/2022 07:29:28
مجلس النواب يوافق على استيفاء مرسوم جوازات السفر بقيمة مليون ليرة لخمس سنوات ومليوني ليرة لعشر سنوات
مجلس النواب يوافق على استيفاء مرسوم جوازات السفر بقيمة مليون ليرة لخمس سنوات ومليوني ليرة لعشر سنوات
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LBCI News Lebanon
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