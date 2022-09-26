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26 أيلول 2022 - 07:29
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مجلس النواب يوافق على استيفاء مرسوم جوازات السفر بقيمة مليون ليرة لخمس سنوات ومليوني ليرة لعشر سنوات

مجلس النواب يوافق على استيفاء مرسوم جوازات السفر بقيمة مليون ليرة لخمس سنوات ومليوني ليرة لعشر سنوات Lebanon, news ,lbci ,أخبار استيفاء,يوافق,النواب,مجلس,
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مجلس النواب يوافق على استيفاء مرسوم جوازات السفر بقيمة مليون ليرة لخمس سنوات ومليوني ليرة لعشر سنوات
Lebanon News
 
 
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