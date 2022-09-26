أخبار لبنان 26 أيلول 2022 - 08:13 26/09/2022 08:13:10 قرار للمرتضى: فتح أبواب كل المواقع الأثرية أمام اللبنانيين غدًا لزيارتها مجانًا

قرار للمرتضى: فتح أبواب كل المواقع الأثرية أمام اللبنانيين غدًا لزيارتها مجانًا

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LBCI News Lebanon

أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى قرارًا قضى بموجبه فتح أبواب كل المواقع الأثرية على الأراضي اللبنانية أمام اللبنانيين يوم الثلاثاء ٢٧ أيلول لزيارتها مجانًا وذلك لمناسبة اليوم العالمي للسياحة. الإعلان

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